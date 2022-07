2. Klasse Traisental/AV: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 11:11

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Sebastian Wiesbauer (SC Pyhra)

Endergebnis:



1. Sebastian Wiesbauer (SC Pyhra / 4482 Stimmen)

2. Christoph Hagenauer (SC Pyhra / 3176 Stimmen)

3. Philipp Hollerer (SU Bischofstetten / 2197 Stimmen)

4. Tim Lannersdorfer (ASK Wilhelmsburg / 1484 Stimmen)

5. Thomas Holzhauser (SC Harland / 586 Stimmen)

6. Pierre Fechter (TSU Hafnerbach / 582 Stimmen)

7. Gerhard Billek (USV Eichgraben / 574 Stimmen)

8. Harald Aigelsreiter (ASK Wilhelmsburg / 301 Stimmen)

9. Rudolf Vogel (SC St.Pölten Union Landhaus / 279 Stimmen)

10. Tomas Randa (TSU Hafnerbach / 136 Stimmen)