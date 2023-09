SV Pressbaum siegt beim USV Eichgraben

Details Samstag, 09. September 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Etwa 250 Zuschauer wollten sich das Spiel zwischen dem USV Eichgraben und dem SV Pressbaum nicht entgehen lassen. Im Spiel von USV Eichgraben gegen den SV Pressbaum gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts.

Der SV Pressbaum geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Lazar Miletic das schnelle 1:0 für Eichgraben erzielte. Pressbaum gelang mithilfe von USV Eichgraben der Ausgleich, als Gerhard Billek das Leder in das eigene Tor lenkte (31.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Brieger wird zum Matchwinner und fliegt vom Platz

In der 54. Minute brachte Andreas Haas den Ball im Netz des SV Pressbaum unter. Ulrich Brieger schockte Eichgraben und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SV Pressbaum (65./82.). Lazar Knezevic erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 69. Minute mit der Roten Karte (Tätl.) vom Platz flog. Mit der Gelb-Roten Karte für Brieger (88.) waren beide Teams personell wieder pari. Die 2:3-Heimniederlage von USV Eichgraben war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Mit neun Punkten stehen die Gastgeber auf dem Platz an der Sonne. In dieser Saison sammelte Eichgraben bisher drei Siege und kassierte eine Niederlage.

Pressbaum machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zehn. Für den SV Pressbaum steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor drei Niederlagen einsammelte.

Am Freitag, den 15.09.2023 (19:30 Uhr) steht für USV Eichgraben eine Auswärtsaufgabe gegen SC Schaubach Pyhra an. Der SV Pressbaum tritt einen Tag später daheim gegen den SV INDAT Türnitz an.

2. Klasse Traisental/AV: USV Eichgraben – SV Pressbaum, 2:3 (1:1)

82 Ulrich Brieger 2:3

65 Ulrich Brieger 2:2

54 Andreas Haas 2:1

31 Eigentor durch Gerhard Billek 1:1

10 Lazar Miletic 1:0

