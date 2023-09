Doppelpack: Krasniqi sichert Traisen den Sieg über Türnitz

Details Montag, 04. September 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Am Sonntag schlossen der WSV Traisen und der SV Türnitz vor rund 200 Zuschauern den 4. Spieltag ab. Der SV Türnitz hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:3-Niederlage gegen Traisen verdaut werden.

Für die Heimelf begann das Spiel nach Maß. Jemin Krasniqi brachte den WSV Traisen schon in der zweiten Minute in Front. Doch danach passierte vor den Toren nichts Zwingendes mehr. Die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Zwei Tore in der Schlussphase

In der 75. Minute erzielte Sead Morina das 2:0 für Traisen. Mit dem 3:0 sicherte Krasniqi dem WSV Traisen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.). Ein starker Auftritt ermöglichte Traisen am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Türnitz.

Nach dem errungenen Dreier hat der WSV Traisen Position vier der 2. Klasse Traisental/AV inne. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Traisen.

Die Abwehrprobleme des SV INDAT Türnitz bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst.

Am kommenden Freitag tritt der WSV Traisen bei SV Neulengbach an, während der SV Türnitz zwei Tage später SC Harland empfängt.

2. Klasse Traisental/AV: WSV Traisen – SV INDAT Türnitz, 3:0 (1:0)

82 Jemin Krasniqi 3:0

75 Sead Morina 2:0

2 Jemin Krasniqi 1:0

