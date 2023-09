Nach 0:1: Maria Anzbach überrollt Markersdorf

Details Sonntag, 10. September 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Vor rund 180 Zuschauern kam es am Samstag zum Duell zwischen dem 1. SV Maria Anzbach und dem USC Markersdorf. Dabei sahen die Fans einen klaren Heimsieg der Gastgeber. Bei Maria Anzbach holte sich Markersdorf eine 1:5-Schlappe ab.

Die Gäste erwischten den besseren Start in dieses Spiel. Zivorad Misic brachte dem USC Markersdorf nach 13 Minuten die 1:0-Führung. Doch noch vor der Pause konnten die Heimsichen das Spiel drehen. Thomas Helly traf zum 1:1 zugunsten von 1. SV Maria Anzbach (29.). Markersdorf musste den Treffer von Christopher Lang zum 2:1 hinnehmen (32.). Zur Pause behielt Maria Anzbach die Nase knapp vorn.

Hely-Doppelpack brachte die Vorentscheidung

Helly schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (50.). Markersdorf-Trainer Novak Vukic wurde nach 68 Minuten vom Unparteiischen mit zwei Gelben Karten des Platzes verwiesen. Für das 4:1 von 1. SV Maria Anzbach sorgte Thomas Winter, der in Minute 87 zur Stelle war. Die Heimmannschaft baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Felix Thurnher in der 93. Minute traf. Am Schluss siegte Maria Anzbach gegen den USC Markersdorf.

1. SV Maria Anzbach siegte und sprang auf die Pole Position. Maria Anzbach weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für Markersdorf wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zehnten Rang steht.

Kommende Woche tritt 1. SV Maria Anzbach bei SV Altlengbach-Laabental an (Sonntag, 16:00 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt der USC Markersdorf Heimrecht gegen SV Würth Böheimkirchen.

2. Klasse Traisental/AV: 1. SV Maria Anzbach – USC Markersdorf, 5:1 (2:1)

93 Felix Thurnher 5:1

87 Thomas Winter 4:1

50 Thomas Helly 3:1

32 Christopher Lang 2:1

29 Thomas Helly 1:1

13 Zivorad Misic 0:1

