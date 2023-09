Hohenberg/St.Aegyd nach Sieg gegen Wilhelmsburg zurück in der Spur

Details Samstag, 16. September 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Erfolglos ging der Auswärtstermin des ASK Wilhelmsburg bei der SG Hohenberg/St.Aegyd über die Bühne. Wilhelmsburg verlor das Match vor rund 200 Zuschauern mit 2:5. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Hohenberg/St.Aegyd als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Das Spiel begann turbulent und torreich. Für das erste Tor sorgte Clemens Resch. In der vierten Minute traf der Spieler des Gastgebers ins Schwarze. Dem ASK Wilhelmsburg gelang mithilfe der SG Hohenberg/St.Aegyd der Ausgleich, als Dominic Goldhahn das Leder in das eigene Tor lenkte (8.). Sven Walter brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Hohenberg/St.Aegyd über die Linie (13.). Mario Springer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für Wilhelmsburg ein (30.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Matteo Postl für die SG Hohenberg/St.Aegyd zur Führung (45.). Hohenberg/St.Aegyd nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Gastgeber nach der Pause ohne Gegentreffer

Der ASK Wilhelmsburg geriet deutlicher in Rückstand, als die SG Hohenberg/St.Aegyd auf 4:2 erhöhte (48.). Michael Grasl besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Hohenberg/St.Aegyd (84.). Den gebrauchten Tag von Wilhelmsburg unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Durim Morina durch eine Rote Karte (88.). Am Schluss fuhr die SG Hohenberg/St.Aegyd gegen den ASK Wilhelmsburg auf eigenem Platz einen 5:2-Sieg ein.

Hohenberg/St.Aegyd muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit erschreckenden 13 Gegentoren stellt die SG Hohenberg/St.Aegyd die schlechteste Abwehr der Liga. Hohenberg/St.Aegyd ist seit drei Spielen unbezwungen.

Wilh.burg holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die formschwache Abwehr, die bis dato zwölf Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des ASK Wilhelmsburg in dieser Saison. Die Lage von Wilh.burg bleibt angespannt. Gegen die SG Hohenberg/St.Aegyd musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit diesem Sieg zog Hohenberg/St.Aegyd am ASK Wilhelmsburg vorbei auf Platz vier. Wilh.burg fiel auf die achte Tabellenposition. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der SG Hohenberg/St.Aegyd bei.

Nächster Prüfstein für Hohenberg/St.Aegyd ist am Freitag, den 22.09.2023 (19:30 Uhr) auf gegnerischer Anlage USV Eichgraben. Einen Tag später (16:00 Uhr) misst sich Wilh.burg mit dem USC Markersdorf.

2. Klasse Traisental/AV: SG Hohenberg/St.Aegyd – ASK Wilhelmsburg, 5:2 (3:2)

84 Michael Grasl 5:2

48 Matthaeus Perthold 4:2

45 Matteo Postl 3:2

30 Marco Springer 2:2

13 Sven Walter 2:1

8 Eigentor durch Dominic Goldhahn 1:1

4 Clemens Resch 1:0

