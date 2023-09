SV Neulengbach entführt die Punkte vom SC Harland

Details Sonntag, 17. September 2023 00:02

2. Klasse Traiskirchen/AV: Vor rund 55 Besuchern trafen sich am Samstag der SC Harland und der SV Neulengbach. SC Harland und SV Neulengbach lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für SV Neulengbach, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Kilian Matzel mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Harland. Die Pausenführung von Neulengbach fiel knapp aus. Benjamin Zeiss war es, der in der 53. Minute den Ball im Tor der Gäste unterbrachte. Dass SV Neulengbach in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Denes Olasz, der in der 72. Minute zur Stelle war. Für das dritte Tor von SV Neulengbach war Bence Toth verantwortlich, der in der 78. Minute das 3:1 besorgte. In der Nachspielzeit (94.) gelang Miroslav Gregan der Anschlusstreffer für SC Harland. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für Neulengbach. Man hatte sich gegen Harland durchgesetzt.

Anschlusstreffer kam zu spät

SC Harland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Mit 15 Toren fing sich der Tabellenletzte die meisten Gegentore in der 2. Klasse Traisental/AV ein.

SV Neulengbach bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem vierten Platz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Neulengbach.

Nächster Prüfstein für SC Harland ist auf gegnerischer Anlage der WSV Traisen (Freitag, 19:30 Uhr). Einen Tag später misst sich SV Neulengbach mit dem SV Pressbaum.

2. Klasse Traisental/AV: SC Harland – SV Neulengbach, 2:3 (0:1)

94 Miroslav Gregan 2:3

78 Bence Toth 1:3

72 Denes Olasz 1:2

53 Benjamin Zeiss 1:1

44 Kilian Matzel 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.