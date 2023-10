SV Pressbaum trumpft bei Harland auf

Details Montag, 09. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: In der 9. Runde kam es am Sonntag zum Nachzüglerduell zwischen dem SC Harland und dem SV Pressbaum. Etwas mehr als 80 Zuschauer kamen zu diesem Spiel nach Harland. Der SV Pressbaum erreichte einen 3:1-Erfolg bei Harland.

Patrick Uhlig brachte Pressbaum schon in der zwölften Minute in Front. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Uhlig-Doppelpack sichert drei Punkte

Es dauerte etwas bis die Gastgeber ebenfalls jubeln durften. Vladimir Peska witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für SC Harland ein (69.). In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Kevin Grimas vom SV Pressbaum wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (72., Torchancenverhinderung). Eine Minute später ging der Tabellenletzte durch den zweiten Treffer von Uhlig in Führung. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Danijel Topic, der das 3:1 aus Sicht des SV Pressbaum perfekt machte (89.). Schließlich strich Pressbaum die Optimalausbeute gegen Harland ein.

SC Harland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur neun Treffern stellt der Gastgeber den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Traisental/AV. In dieser Saison sammelte SC Harland bisher einen Sieg und kassierte sechs Niederlagen. Vom Glück verfolgt war Harland in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Für den SV Pressbaum ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Wann bekommt SC Harland die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Pressbaum gerät man immer weiter in die Bredouille.

Harland ist am kommenden Sonntag zu Gast bei SC Schaubach Pyhra. Der nächste Gegner des SV Pressbaum, welcher in zwei Wochen, am 20.10.2023, empfangen wird, ist SC Pyhra.

2. Klasse Traisental/AV: SC Harland – SV Pressbaum, 1:3 (0:1)

89 Danijel Topic 1:3

86 Patrick Uhlig 1:2

69 Vladimir Peska 1:1

12 Patrick Uhlig 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.