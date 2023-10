Markersdorf entscheidet Topduell gegen Neulengbach für sich

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: SV Neulengbach verlor vor rund 75 Fans gegen den USC Markersdorf nicht nur das Spiel mit 0:2, sondern auch die Tabellenführung. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Markersdorf die Nase vorn.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Christopher Grilz markierte in der fünften Minute die Führung. Danach konnte keines der beiden Teams einen weiteren Treffer erzielen. Mit einem Tor Vorsprung für den USC Markersdorf ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Tasselmajer macht den Sack zu

Das Spiel blieb auch nach der Pause offen. Tamas Tasselmajer beförderte das Leder dann aber per Freistoß zum 2:0 von Markersdorf über die Linie (67.). Unter dem Strich verbuchte der USC Markersdorf gegen SV Neulengbach einen 2:0-Sieg.

Markersdorf klettert nach diesem Spiel auf den zweiten Tabellenplatz. Seit fünf Begegnungen hat der USC Markersdorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Markersdorf auf den WSV Traisen, Neulengbach spielt tags zuvor gegen SV Altlengbach-Laabental.

2. Klasse Traisental/AV: USC Markersdorf – SV Neulengbach, 2:0 (1:0)

67 Tamas Tasselmajer 2:0

5 Christopher Grilz 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.