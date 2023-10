SV Pressbaum entführt die Punkte von Hohenberg/St.Aegyd

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

2. Klasse Traisental/AV: Zu diesem Spiel der 12. Runde kamen etwa 125 Zuschauer und sahen dabei einen Auswärtserfolg des SV Pressbaum. Mit 0:2 verlor die SG Hohenberg/St.Aegyd am vergangenen Samstag zu Hause gegen den SV Pressbaum.

Lange Zeit hielt auf beiden Seiten die Null. Erst kurz vor der Pause wurde der Bann gebrochen. Für den Führungstreffer des SV Pressbaum zeichnete Christoph Andreas Deyer verantwortlich (39.). Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Späte Entscheidung

Der Unparteiische schickte Fabio Hickersberger von Pressbaum mit Gelb-Rot zum Duschen (77.), nachdem er schon in Halbzeit eins Gelb (40.) sah. Insgesamt verteilte der Schiedsrichter neun Gelbe Karten. Der SV Pressbaum baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Mathias Schober in der 92. Minute traf. Am Schluss gewann der SV Pressbaum gegen Hohenberg/St.Aegyd.

Bei der SG Hohenberg/St.Aegyd präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Der Gastgeber führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Hohenberg/St.Aegyd verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Nach diesem Erfolg steht Pressbaum auf dem achten Platz der 2. Klasse Traisental/AV. Der SV Pressbaum bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten. Der SV Pressbaum ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Sonntag trifft die SG Hohenberg/St.Aegyd auf SC Schaubach Pyhra, Pressbaum spielt tags zuvor gegen den USC Markersdorf.

2. Klasse Traisental/AV: SG Hohenberg/St.Aegyd – SV Pressbaum, 0:2 (0:1)

92 Mathias Schober 0:2

39 Christoph Andreas Deyer 0:1

