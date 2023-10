Viererpack! Maria Anzbach schlägt Türnitz dank Helly

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Etwa 160 Zuschauer wollten sich das Spiel der 11. Runde nicht entgehen lassen. Maria Anzbach setzte sich standesgemäß gegen den SV Türnitz mit 5:1 durch. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. 1. SV Maria Anzbach enttäuschte die Erwartungen nicht.

Die Abstastphase war nach zwölf Minuten beendet. Die Gäste gingen durch Thomas Winter in der zwölften Minute in Führung. Maria Anzbach machte weiter Druck und erhöhte den Vorsprung nur wenige Minuten später. Thomas Helly beförderte das Leder zum 2:0 des Spitzenreiters über die Linie (19.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Kole Zeqiri in der 23. Minute und verkürzte somit auf 2:1. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Helly lässt es richtig krachen

Mit den Treffern zum 5:1 (64./83./88.) sicherte Helly Maria Anzbach nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen lupenreinen Hattrick perfekt. Letzten Endes ging 1. SV Maria Anzbach im Duell mit Türnitz als Sieger hervor.

Der SV INDAT Türnitz befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Maria Anzbach weiter im Abstiegssog. In der Defensive drückt der Schuh beim SV Türnitz, was in den 26 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. In dieser Saison sammelte der SV INDAT Türnitz bisher drei Siege und kassierte sechs Niederlagen. Für den SV Türnitz sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Bei 1. SV Maria Anzbach greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal zwölf Gegentoren stellt Maria Anzbach die beste Defensive der 2. Klasse Traisental/AV. Maria Anzbach ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und drei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich 1. SV Maria Anzbach selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Türnitz stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) bei SV Würth Böheimkirchen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Maria Anzbach SV Neulengbach.

2. Klasse Traisental/AV: SV INDAT Türnitz – 1. SV Maria Anzbach, 1:5 (1:2)

88 Thomas Helly 1:5

83 Thomas Helly 1:4

64 Thomas Helly 1:3

23 Kole Zeqiri 1:2

19 Thomas Helly 0:2

12 Thomas Winter 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.