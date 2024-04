Der SC Pyhra schlägt den SV Türnitz

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 02:10

2. Klasse Traisental/AV: Gegen SC Pyhra holte sich der SV Türnitz vor etwas mehr als 120 Zuschauern eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SC Schaubach Pyhra die Nase vorn. Die Heimmannschaft hatte im Hinspiel mit 3:0 gewonnen.

Türnitz geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Marco Wielander das schnelle 1:0 für SC Pyhra erzielte. Zur Pause hatte SC Schaubach Pyhra eine hauchdünne Führung inne.

Doppelschlag bringt drei Punkte

In Minute 57 der nächste Rückschlag für den SV INDAT Türnitz: Marek Frimmel sieht den zweiten gelben Karton. Marek Filkorn war zur Stelle und markierte per Freistoß das 1:1 des Gasts (62.). Florin-Ionut Sima brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von SC Pyhra über die Linie (80.). Praktisch mit der nächsten Aktion war das Spiel entschieden. Christoph Hagenauer machte in der 81. Minute das 3:1 von SC Schaubach Pyhra perfekt. Am Schluss siegte SC Pyhra gegen den SV Türnitz.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von SC Schaubach Pyhra aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zehn ein. SC Pyhra bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, fünf Unentschieden und zehn Pleiten.

Türnitz bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Der SV INDAT Türnitz musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Türnitz insgesamt auch nur sechs Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nächster Prüfstein für SC Schaubach Pyhra ist SV Neulengbach (Samstag, 17:00 Uhr). Türnitz misst sich am selben Tag mit der SG Hohenberg/St.Aegyd (16:30 Uhr).

2. Klasse Traisental/AV: SC Schaubach Pyhra – SV INDAT Türnitz, 3:1 (1:0)

81 Christoph Hagenauer 3:1

80 Florin-Ionut Sima 2:1

62 Marek Filkorn 1:1

10 Marco Wielander 1:0

