Remis statt Pleite: Bischofstetten und Neulengbach teilen sich die Punkte

2. Klasse Traisental/AV: Im Spiel der SU Bischofstetten gegen SV Neulengbach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich beide Kontrahenten vor rund 60 Fans die Punkte beim Stand von 3:3. SV Neulengbach zog sich gegen die SU Bischofstetten achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In Minute 48 traf Neulengbachs Bernhard Kotynski zum ersten Mal ins Schwarze. Ondrej Gabor versenkte den Ball in der 58. Minute im Netz des Gasts. Markus Figl machte in der 64. Minute das 2:1 von SV Neulengbach perfekt. SV Neulengbach bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Christoph Schagerl für den 2:2-Ausgleich sorgte (67.). Dass Bischofstetten in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Michael Schober, der in der 77. Minute zur Stelle war. Als einige Zuschauer bereits den Gastgeber als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Murat Kartal, der zum 3:3-Ausgleich traf (87.). Am Ende stand es zwischen der SU Bischofstetten und Neulengbach pari.

Beide Mannschaften klettern hoch

Die SU Bischofstetten rangiert mit 14 Zählern auf dem fünften Platz des Tableaus. Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Bischofst. bei.

SV Neulengbach holte auswärts bisher nur vier Zähler. Trotz nur eines gewonnenen Punktes kletterte SV Neulengbach in der Tabelle auf Platz zehn. Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Neulengbach derzeit auf dem Konto.

2. Klasse Traisental/AV: SU Bischofstetten – SV Neulengbach, 3:3 (0:0)

48 Bernhard Kotynski 0:1

58 Ondrej Gabor 1:1

64 Markus Figl 1:2

67 Christoph Schagerl 2:2

77 Michael Schober 3:2

87 Murat Kartal 3:3

