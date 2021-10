Heim-Blamage für TSU Hafnerbach gegen Traisen

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:10

2. Klasse Traisental/AV: TSU Hafnerbach wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor vor etwa 80 Zuschauern gegen Traisen deutlich mit 1:5. Der überraschende Dreier des Underdogs sorgte bei Hafnerbach für triste Mienen.

Jemin Krasniqi brachte dem WSV Traisen nach drei Minuten die 1:0-Führung. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Sead Morina (4.). Noch vor der Halbzeit legte Krasniqi seinen zweiten Treffer nach (42.). Traisen gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Blitzstart schockte die Gastgeber

Ljavdim Jaiji vollendete zum vierten Tagestreffer in der 53. Spielminute. Mit dem Elfmetertor zum 5:0 steuerte Krasniqi bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (58.). In Minute 74 sah Traisens Koray Umucu die Gelb-Rote Karte. TSU Biomin Hafnerbach gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer (91.). Schließlich strich der WSV Traisen die Optimalausbeute gegen das Heimteam ein.

Die überraschende Pleite hatte für TSU Hafnerbach keine Folgen in der Tabelle. Nur einmal gab sich TSU Hafnerbach bisher geschlagen.

Traisen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Erfolg verbesserte sich der WSV Traisen im Klassement auf Platz zwölf. Zwei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Traisen bei. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte der WSV Traisen endlich wieder einmal drei Punkte.

2. Klasse Traisental/AV: TSU Biomin Hafnerbach – WSV Traisen, 1:5 (0:3)

3 Jemin Krasniqi 0:1

4 Sead Morina 0:2

42 Jemin Krasniqi 0:3

53 Ljavdim Jaiji 0:4

58 Jemin Krasniqi 0:5

91 Patrick Heiss 1:5

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!