FC Purkersdorf entscheidet Topduell gegen Pyhra für sich

Details Montag, 16. Mai 2022 00:56

2. Klasse Traisental/AV: Mit einem knappen 2:1 endete vor rund 80 Fans das Match zwischen FC Purkersdorf und SC Schaubach Pyhra an diesem 25. Spieltag. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel war beim 1:1 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.

Die Gäste traten mit einer sehr jungen Mannschaft an. Der FC Purkersdorf ging durch Lukas Leitl in der 14. Minute in Führung. Kurz vor der Pause traf Marco Wielander einen Strafstoß für SC Pyhra (43.) zum 1:1 ins Tor. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 68. Minute brachte Manuel Farzan Farghadan den Ball im Netz von SC Schaubach Pyhra unter und brachte den FCP wieder in Front. Torschütze Marco Wielander musste kurz vor Schluss (89.) mit einer Gelb-Roten Platz das Spielfeld verlassen. Am Ende behielt Purkersdorf gegen die Gastgeber die Oberhand.

Junge FCP-Mannschaft besteht Feuertaufe souverän

SC Pyhra hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. SC Schaubach Pyhra weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam SC Pyhra auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

FC Purkersdorf behauptet nach dem Erfolg über SC Schaubach Pyhra den vierten Tabellenplatz. Zwölf Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat FC Purkersdorf derzeit auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Purkersdorf deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist der Gast in diesem Ranking auf.

Am nächsten Sonntag reist SC Pyhra zur SU Bischofstetten, zeitgleich empfängt FC Purkersdorf SC Harland.

2. Klasse Traisental/AV: SC Schaubach Pyhra – FC Purkersdorf, 1:2 (1:1)

68 Manuel Farzan Farghadan 1:2

43 Marco Wielander 1:1

14 Lukas Leitl 0:1