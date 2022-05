Sieg bei Hohenberg/St. Aegyd: Eichgraben zurück in der Spur

Details Samstag, 21. Mai 2022 01:30

2. Klasse Traisental/AV: Um die 100 Besucher fanden sich zum Spiel der 26. Runde zwischen Hohenberg/St. Aegyd und Eichgraben ein. Gegen USV Eichgraben holte sich die SG Hohenberg/St.Aegyd eine 1:3-Schlappe ab. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Eichgraben hatte mit 6:0 gesiegt.

Hohenberg/St.Aegyd geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Onur Kayikci das schnelle 1:0 für USV Eichgraben erzielte. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Eichgraben einen knappen Vorsprung herausgespielt. In der 60. Minute erhöhte Maximilian Kranz mit seinem Elfmeter-Treffer auf 2:0 für den Gast. Das 3:0 für USV Eichgraben stellte wieder Kayikci sicher. In der 63. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Kevin Bachler verkürzte für die SG Hohenberg/St.Aegyd später in der 76. Minute per Strafstoß auf 1:3. Zum Schluss feierte Eichgraben einen dreifachen Punktgewinn gegen das Heimteam.

Eichgraben sichert Platz neun ab

Hohenberg/St.Aegyd muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Trendkurve der SG Hohenberg/St.Aegyd geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 14, mittlerweile hat man Platz zehn der Rückrundentabelle inne. Die Abwehrprobleme von Hohenberg/St.Aegyd bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Sechs Siege, sieben Remis und elf Niederlagen hat die SG Hohenberg/St.Aegyd momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Hohenberg/St.Aegyd in dieser Zeit nur einmal gewann.

Trotz des Sieges bleibt USV Eichgraben auf Platz neun. Zehn Siege, drei Remis und elf Niederlagen hat Eichgraben derzeit auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist USV Eichgraben wieder in der Erfolgsspur.

Als Nächstes steht für die SG Hohenberg/St.Aegyd eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:00 Uhr) geht es gegen SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus. Eichgraben empfängt parallel SV Altlengbach-Laabental.

2. Klasse Traisental/AV: SG Hohenberg/St.Aegyd – USV Eichgraben, 1:3 (0:1)

76 Kevin Bachler 1:3

63 Onur Kayikci 0:3

60 Maximilian Kranz 0:2

7 Onur Kayikci 0:1