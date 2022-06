Unentschieden zwischen Traisen und Harland

Details Sonntag, 12. Juni 2022 01:10

2. Klasse Traisental/AV: Der WSV Traisen und SC Harland trennten sich zum Saisonausklang vor knapp 80 Zuschauern mit einem 2:2-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Hinspiel hatte Traisen auswärts einen 7:5-Sieg verbucht.

Ein Doppelpack brachte Harland in eine komfortable Position: Andi Shkembi war gleich zweimal zur Stelle (13./30., EM). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Ljavdim Jaiji das 1:2 zugunsten des WSV Traisen (45.). Zur Pause wusste SC Harland eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Harland-Trainer Enver Keci wurde nach 51 Minuten vom Unparteiischen von Platz geschickt. Jemin Krasniqi beförderte das Leder zum 2:2 von Traisen in die Maschen (77.). Harland wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als dem WSV Traisen die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Krasniqi rettet Unentschieden

Nach allen 29 Spielen findet sich Traisen in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 2. Klasse Traisental/AV vorbereiten. Die Stärke des Heimteams liegt in der Offensive – mit insgesamt 65 erzielten Treffern. Zum Saisonabschluss weist der WSV Traisen lediglich fünf Siege vor, denen zehn Remis und 14 Niederlagen gegenüberstehen. Traisen beendet die Saison mit nur drei Punkten aus den letzten fünf Spielen und ist damit sicher alles andere als zufrieden.

Nach allen 28 Spielen steht SC Harland auf dem 16. Tabellenplatz.

Am nächsten Sonntag reist der WSV Traisen zu SV Würth Böheimkirchen, zeitgleich empfängt Harland SV Neulengbach.

2. Klasse Traisental/AV: WSV Traisen – SC Harland, 2:2 (1:2)

77 Jemin Krasniqi 2:2

45 Ljavdim Jaiji 1:2

30 Andi Shkembi 0:2

13 Andi Shkembi 0:1