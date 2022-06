Remis! Hafnerbach patzt gegen Purkersdorf

Details Sonntag, 12. Juni 2022 01:21

2. Klasse Traisental/AV: TSU Hafnerbach und FC Purkersdorf beendeten die Saison mit einem Torspektakel und trennten sich vor rund 220 Zuschauern mit einem 4:4-Unentschieden. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Der knappe 3:2-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Hafnerbach Glücksgefühle beschert.

Gleich nach fünf Minuten wurde Purkersdorfs Trainer Jürgen Novara mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Dominik Faschingeder schoss für Purkersdorf in der 16. Minute das erste Tor. Nach 19 Minuten sah auch Purkersdorfs Keeper Andrii Chernychka wegen einer Torchancenverhinderung Rot. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Marko Djukic das 2:0 nach (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Benjamin Katholnig schlug doppelt zu und glich damit für TSU Biomin Hafnerbach aus (46./54.). Lukas Leitl ließ sich in der 70. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:2 für FC Purkersdorf. TSU Hafnerbach zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Juraj Chupac (76.) und Katholnig (87.) mit ihren Treffern das Spiel. Der Tabellenprimus schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (93.) traf Leitl zum 4:4-Ausgleich für FC Purkersdorf. Purkersdorf ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Hafnerbach noch ein Unentschieden.

Hafnerbach macht St. Pölten die Tür zum Titel auf

Nach dem letzten Spiel der Saison kann TSU Biomin Hafnerbach die Sektkorken noch nicht knallen lassen und den Meistertitel der 2. Klasse Traisental/AV feiern. Die Heimmannschaft stellte in dieser Spielzeit alle Gegner vor große Probleme. Hinten stand die Mannschaft kompakt und vorne trafen die Spieler häufig, weshalb man schlussendlich auf das sehr gute Torverhältnis von 87:41 kam. TSU Hafnerbach weist mit 21 Siegen, fünf Unentschieden und drei Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Zum Ende ging Hafnerbach die Puste aus: Aus den letzten fünf Spielen holte TSU Biomin Hafnerbach nur sechs Punkte.

Nach allen 29 Spielen steht FC Purkersdorf auf dem fünften Tabellenplatz. Im gesamten Saisonverlauf holten die Gäste 15 Siege und sechs Remis und mussten nur acht Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief FC Purkersdorf konsequent Leistung ab und holte 13 Punkte.

Am kommenden Sonntag trifft TSU Hafnerbach auf die SG Hohenberg/St.Aegyd, Purkersdorf spielt am selben Tag gegen den FCU Frankenfels/Schwarzenbach.

2. Klasse Traisental/AV: TSU Biomin Hafnerbach – FC Purkersdorf, 4:4 (0:2)

93 Lukas Leitl 4:4

87 Benjamin Katholnig 4:3

76 Juraj Chupac 3:3

70 Lukas Leitl 2:3

54 Benjamin Katholnig 2:2

46 Benjamin Katholnig 1:2

45 Marko Djukic 0:2

16 Dominik Faschingeder 0:1