Nach 0:1: SC Pyhra überrollt SV Pressbaum

Details Samstag, 13. August 2022 00:58

2. Klasse Traisental/AV: Die erste Runde der neuen Saison startete in Pressbaum mit dem Spiel des SV gegen den SC Pyhra. Etwa 120 Besucher kamen zur Heinrich-Harnter-Sportanlage. Der SC Schaubach Pyhra drehte einen 0:1-Pausenrückstand und ließ dem SV Pressbaum am Ende mit 5:1 keine Chance.

Die Gastgeber begannen mit breiter Brust. Tobias Schmied brachte den SV Pressbaum in der fünften Minute nach vorn. Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Pyhra mit anderem Gesicht in Halbzeit zwei

Nach der Pause waren es die Gäste die für Tore sorgten. Das 1:1 von SC Pyhra bejubelte Marcel Bachinger (50.). Marco Wielander brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des Gasts über die Linie (58.). Stefan Mader erhöhte den Vorsprung von SC Schaubach Pyhra nach 70 Minuten auf 3:1. In der 71. Spielminute setzte sich SC Schaubach Pyhra erneut durch und Alexander Höpp erzielte das vorentscheidende 4:1. Mit dem Tor zum 5:1 steuerte Wielander bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (74.). Schlussendlich feierte SC Schaubach Pyhra einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen Pressbaum kam SC Pyhra zu einem verdienten 5:1-Sieg.

Am kommenden Freitag tritt der SV Pressbaum bei der SG Hohenberg/St.Aegyd an, während SC Pyhra zwei Tage zuvor den ASK Wilhelmsburg empfängt.

2. Klasse Traisental/AV: SV Pressbaum – SC Schaubach Pyhra, 1:5 (1:0)

74 Marco Wielander 1:5

71 Alexander Hoepp 1:4

70 Stefan Mader 1:3

58 Marco Wielander 1:2

50 Marcel Bachinger 1:1

5 Tobias Schmied 1:0