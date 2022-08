Auftakt-Spektakel zwischen Türnitz und Hafnerbach findet keinen Sieger

Details Montag, 15. August 2022 01:32

2. Klasse Traisental/AV: Am Sonntag fand die erste Runde mit dem Spiel zwischen Türnitz und Hafnerbach seine Fortsetzung. An die 170 Zuschauer wollten sich das Duell nicht entgehen lassen. Ein spannendes Spiel lieferten der SV Türnitz und TSU Hafnerbach zum Saisonauftakt, das 3:3 endete.

Kadri Krasniqi brachte Hafnerbach in der zwölften Minute mit einem knallharten Schuss aus gut 35 Metern ins Hintertreffen. Die Gäste trafen aber durch einen Treffer von Matus Jorik in Minute 20 zum 1:1-Ausgleich. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Jozef Tirer schnürte einen Freistoß-Doppelpack (23./31.), sodass TSU Förthof Hafnerbach fortan mit 3:1 führte. Christian Anzberger war es, der in der 36. Minute den Ball im Gehäuse von TSU Hafnerbach unterbrachte. Ein Tor auf Seiten von Hafnerbach machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Rauchenberger sichert Türnitz einen Punkt

Alexander Franz Rauchenberger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:3 für Türnitz ein (74.). Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters sind die Heimmannschaft und TSU Förthof Hafnerbach mit einem Unentschieden in die neue Saison gestartet.

Der SV INDAT Türnitz tritt kommenden Samstag, um 18:00 Uhr, bei SV Neulengbach an. Bereits einen Tag vorher reist TSU Hafnerbach zu SV Altlengbach-Laabental.

2. Klasse Traisental/AV: SV INDAT Türnitz – TSU Förthof Hafnerbach, 3:3 (2:3)

74 Alexander Franz Rauchenberger 3:3

36 Christian Anzberger 2:3

31 Jozef Tirer 1:3

23 Jozef Tirer 1:2

20 Matus Jorik 1:1

12 Kadri Krasniqi 1:0