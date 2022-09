Remis zwischen Purkersdorf und Neulengbach

Details Samstag, 17. September 2022 00:24

2. Klasse Traisental/AV: Das Spiel vom Freitag zwischen FC Purkersdorf und SV Neulengbach endete vor rund 150 Besuchern mit einem 3:3-Remis. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von FC Purkersdorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Purkersdorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Der Gastgeber geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Norbert Burian das schnelle 1:0 für SV Neulengbach erzielte. Für das 1:1 von FC Purkersdorf zeichnete Philipp Grabner verantwortlich (21.). Neulengbach brachte den Ball noch vor der Pause zum 2:1 über die Linie (37.). Zur Pause waren die Gäste im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung. Die gastgeber ließen aber nicht locker. Marko Djukic war zur Stelle und markierte das 2:2 von FC Purkersdorf (63.). Bence Toth versenkte die Kugel dann wieder zum 3:2 (73.) für Neulengbach. Die passende Antwort hatte Thomas Prager parat, als er in der 77. Minute zum 3:3-Ausgleich traf. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich Purkersdorf und SV Neulengbach mit einem Unentschieden.

Prager rettet das Remis

Bei FC Purkersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (17). Trotz eines gewonnenen Punktes fiel FC Purkersdorf in der Tabelle auf Platz sieben. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Purkersdorf bei.

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von SV Neulengbach derzeit nicht. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Neulengbach wartet, nach drei Unentschieden und drei Niederlagen, weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am kommenden Sonntag tritt FC Purkersdorf bei 1. SV Maria Anzbach an, während SV Neulengbach einen Tag zuvor den WSV Traisen empfängt.

2. Klasse Traisental/AV: FC Purkersdorf – SV Neulengbach, 3:3 (1:2)

77 Thomas Prager 3:3

73 Bence Toth 2:3

63 Marko Djukic 2:2

37 Kevin Schloegl 1:2

21 Philipp Grabner 1:1

10 Norbert Burian 0:1