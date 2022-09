Der SV Türnitz gewinnt das Spitzenspiel beim SC Pyhra

Details Sonntag, 18. September 2022 00:12

2. Klasse Traisental/AV: Vor rund 100 Zuschauern trafen sich am Samstag zwei Spitzenteams. SC Schaubach Pyhra verlor die Tabellenführung durch eine 1:2-Niederlage gegen den SV INDAT Türnitz. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Lirak Krasniqi brachte den SV Türnitz in der zwölften Minute in Front. Benjamin Rauchenberger erhöhte für die Gäste auf 2:0 (22.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Michal Valjent ließ sich in der 72. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für SC Pyhra. Obwohl Türnitz nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SC Schaubach Pyhra zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Türnitz löst Pyhra an der Spitze ab

Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SC Pyhra bei.

Der SV INDAT Türnitz ist nach dem Erfolg gegen SC Schaubach Pyhra neuer Primus der 2. Klasse Traisental/AV. Die Saison des SV Türnitz verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Türnitz nun schon vier Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

SC Pyhra tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei TSU Förthof Hafnerbach an. Einen Tag später empfängt der SV INDAT Türnitz die SG Hohenberg/St.Aegyd.

2. Klasse Traisental/AV: SC Schaubach Pyhra – SV INDAT Türnitz, 1:2 (0:2)

72 Michal Valjent 1:2

22 Benjamin Rauchenberger 0:2

12 Lirak Krasniqi 0:1