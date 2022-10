Zu acht! Harland feiert beim Wilhelmsburg ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:40

2. Klasse Traisental/AV: Etwa 130 Zuschauer wollten sich dieses Spiel der 8. Runde nicht entgehen lassen. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom ASK Wilhelmsburg und SC Harland, die mit 1:2 endete. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Harland beugen mussten.

Schon in den ersten Minuten kam es zu einigen gefährlichen Torraumszenen. Kushtrim Halimi brachte Wilhelmsburg dann in der 13. Minute mit einem Lattenpendler ins Hintertreffen. Nach 33 Minuten gerieten Wilhelmsburgs Durim Morina und Harlands Samuel Gürtler aneinander und wurden beide vom Unparteiischen mit Rot vom Platz gestellt. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Tim Lannersdorfer traf zum 1:1 zugunsten des ASK Wilhelmsburg (60.). Die Gäste verloren noch zwei weitere Spieler mit Platzverweisen. Clemens Meyer (70.) und Semir Jashari (80.) mussten vom Feld. Dass SC Harland in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Amel Besic, der in der 80. Minute zur Stelle war. Am Ende verbuchte Harland gegen Wilhelmsburg einen Sieg.

Mit nur acht Spielern zum ersten Sieg

Trotz der Schlappe behält der ASK Wilhelmsburg den sechsten Tabellenplatz bei. Mit beeindruckenden 27 Treffern stellt der Gastgeber den besten Angriff der 2. Klasse Traisental/AV, jedoch kam dieser gegen SC Harland nicht voll zum Zug. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Wilh.burg bei.

Harland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für das Schlusslicht keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der Gast fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für SC Harland, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Am nächsten Sonntag reist der ASK Wilhelmsburg zum SV INDAT Türnitz, zeitgleich empfängt Harland USV Eichgraben.

2. Klasse Traisental/AV: ASK Wilhelmsburg – SC Harland, 1:2 (0:1)

80 Amel Besic 1:2

60 Tim Lannersdorfer 1:1

13 Kushtrim Halimi 0:1