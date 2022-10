Der SV Türnitz gewinnt das Topspiel bei Eichgraben deutlich

Details Montag, 17. Oktober 2022 00:41

2. Klasse Traisental/AV: Mit Eichgraben und dem SV Türnitz trafen sich am Sonntag vor rund 120 Zuschauern zwei Topteams. Für USV Eichgraben schien Türnitz aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. Auf dem Papier ging der SV INDAT Türnitz als Favorit ins Spiel gegen Eichgraben – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Beide Mannschaften wollten keine Fehler begehen, so hielt auf beiden Seiten lange Zeit die Null. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Patrick Mitterer auf Seiten des SV Türnitz das 1:0 (40.). Ein Tor auf Seiten des Gasts machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Daniel Brunclik erhöhte für den Ligaprimus kurz nach Wiederbeginn auf 2:0 (52.). Der dritte Streich von Türnitz war wieder Mitterer vorbehalten (66.). Brunclik überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den SV INDAT Türnitz (83.). Christian Anzberger baute den Vorsprung des SV Türnitz in der 88. Minute durch einen Elfmeter von Christian Anzberger aus. Eichgrabens Nico Rosenfeld sah nach 88 Minuten auch die Rote Karte (Beleidigung). USV Eichgraben kam kurz vor dem Ende durch einen Strafstoß von Onur Kayikci zum Ehrentreffer (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte Türnitz am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Eichgraben.

Türnitz schafft Abstand zu den Verfolgern

In der Tabelle liegt USV Eichgraben nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Die gute Bilanz des Heimteams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Eichgraben bisher sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Nach zehn Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SV INDAT Türnitz 23 Zähler zu Buche. Prunkstück des SV Türnitz ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 14 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Türnitz seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

USV Eichgraben tritt am Freitag, den 21.10.2022, um 19:30 Uhr, bei TSU Förthof Hafnerbach an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt der SV INDAT Türnitz SV Würth Böheimkirchen.

2. Klasse Traisental/AV: USV Eichgraben – SV INDAT Türnitz, 1:5 (0:1)

90 Onur Kayikci 1:5

88 Christian Anzberger 0:5

83 Daniel Brunclik 0:4

66 Patrick Mitterer 0:3

52 Daniel Brunclik 0:2

40 Patrick Mitterer 0:1