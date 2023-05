SV Altlengbach bricht bei Maria Anzbach ein

Details Montag, 01. Mai 2023 00:40

2. Klasse Traisental/AV: SV Altlengbach blieb gegen Maria Anzbach chancenlos und kassierte vor etwa 65 Besuchern eine herbe 0:4-Klatsche. 1. SV Maria Anzbach hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Maria Anzbach ein 2:1-Sieger feststand.

Fast eine halbe Stunde lang konnten die Gäste ihr Tor sauber halten. Adrian Miskev brachte 1. SV Maria Anzbach dann in der 29. Minute nach vorn. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Maria Anzbach in die Kabine. Zu allem Überfluss musste Hovhannes Sarikyan von Altlengbach mit Gelb-Rot vom Platz (55.). Thomas Helly schoss die Kugel zum 2:0 für 1. SV Maria Anzbach über die Linie (64.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Miskev, als er das 3:0 für Maria Anzbach besorgte (68.). Maria Anzbach überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (86.). Letztlich feierte 1. SV Maria Anzbach gegen SV Altlengbach-Laabental nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Maria Anzbach weiter voll im Titelrennen

Nach diesem Erfolg steht Maria Anzbach auf dem dritten Platz der 2. Klasse Traisental/AV. 1. SV Maria Anzbach sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Die Rückrunde verlief für SV Altlengbach bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewannen die Gäste noch kein einziges Mal. Nach der empfindlichen Schlappe steckt Altlengbach weiter im Schlamassel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 59 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SV Altlengbach-Laabental in dieser Saison. SV Altlengbach musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Altlengbach insgesamt auch nur drei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für SV Altlengbach-Laabental auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich SV Altlengbach auf Rang 13 wieder. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der Maria Anzbach ungeschlagen ist.

Am kommenden Samstag trifft 1. SV Maria Anzbach auf FC Purkersdorf, Altlengbach spielt tags zuvor gegen USV Eichgraben.

2. Klasse Traisental/AV: 1. SV Maria Anzbach – SV Altlengbach-Laabental, 4:0 (1:0)

86 Simon Stoerchle 4:0

68 Adrian Miskev 3:0

64 Thomas Helly 2:0

29 Adrian Miskev 1:0

