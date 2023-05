Türnitz siegt: Gravogl schnürt Doppelpack gegen Hohenberg/St.Aegyd

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:09

2. Klasse Traisental/AV: Erfolgreich brachte der SV Türnitz den Auswärtstermin bei Hohenberg/St.Aegyd über die Bühne und gewann das Match vor 210 Zuschauern mit 2:1. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Türnitz. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit den Gästen einen knappen 3:2-Sieger.

Der SV INDAT Türnitz erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Manuel Gravogl traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Erst als die Schlussphase des Spiels eingeläutet wurde, jubelten die Gäste erneut. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Gravogl bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (71.). Nur wenige Minuten später sorgten die Heimischen aber gleich wieder für neue Spannung im Spiel. René Lukac schoss für die SG Hohenberg/St.Aegyd in der 75. Minute das erste Tor. Doch mehr sollte den Gastgebern nicht mehr gelingen. Unter dem Strich nahm der SV Türnitz bei den Gastgebern einen Auswärtssieg mit.

Türnitz weiter im Titelrennen

Trotz der Schlappe behält Hohenberg/St.Aegyd den fünften Tabellenplatz bei. Die SG Hohenberg/St.Aegyd verbuchte insgesamt zehn Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Hohenberg/St.Aegyd baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Türnitz aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zwei ein. Mit nur 26 Gegentoren hat der SV INDAT Türnitz die beste Defensive der 2. Klasse Traisental/AV. Mit dem Sieg baute Türnitz die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SV Türnitz 13 Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Freitag, den 12.05.2023 tritt die SG Hohenberg/St.Aegyd bei TSU Förthof Hafnerbach an (19:30 Uhr), zwei Tage später (16:30 Uhr) muss der SV INDAT Türnitz seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den SV Pressbaum erledigen.

2. Klasse Traisental/AV: SG Hohenberg/St.Aegyd – SV INDAT Türnitz, 1:2 (0:1)

75 Rene Lukac 1:2

71 Manuel Gravogl 0:2

6 Manuel Gravogl 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei