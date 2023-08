Eichgrabens Miletic besiegt den SV Neulengbach

Details Samstag, 19. August 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: 250 Zuschauer wollten sich den Auftakt zur neune Saison nicht entgehen lassen. Der SV Neulengbach hat zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Klasse Traisental/AV einen Heimsieg verpasst. Gegen den USV Eichgraben erlitt der SV Neulengbach am Freitag eine 1:3-Niederlage.

Eichgraben erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Lazar Miletic traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Doch lange hielt dieser Vorsprung nicht. Das 1:1 von Neulengbach stellte Kilian Matzel sicher (12.). Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Miletic der Held des Abends

Miletic brachte SV Neulengbach per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 49. und 83. Minute vollstreckte. Eichgrabens Mehmet Ciftcisoy sah nach 92 Minuten wegen Beleidigung noch die Rote Karte. Am Ende schlug USV Eichgraben die Heimmannschaft auswärts.

Während SV Neulengbach am nächsten Samstag (17:00 Uhr) beim SV INDAT Türnitz gastiert, steht für Eichgraben einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit Traisen auf der Agenda.

2. Klasse Traisental/AV: SV Neulengbach – USV Eichgraben, 1:3 (1:1)

83 Lazar Miletic 1:3

49 Lazar Miletic 1:2

12 Kilian Matzel 1:1

4 Lazar Miletic 0:1

