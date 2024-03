SC Pottenstein vor brisantem Duell mit dem "Ex": „Diesen Aufwind wollen wir jetzt mitnehmen“

2. Klasse Triestingtal

In der 2. Klasse Triestingtal gehörte der SC Pottenstein mit einem 2:1-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten aus Felixdorf zu den absoluten Gewinnern des Rückrundenauftakts. Die Elf von Trainer Christoph Neubauer bot gleich im ersten Spiel einen rundum überzeugenden Auftritt und verschaffte sich so eine gute Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Frühjahrsmeisterschaft. Ligaportal hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt und sich mit ebenjenem Christoph Neubauer über die erste Runde, die Vorbereitung sowie die Ziele und den nächsten Gegner unterhalten. Letzterer dürfte jedenfalls eine Menge Brisanz mit sich bringen.

Ligaportal: Herr Neubauer: Wie fällt Ihr Resümee zum Rückrundenauftakt Ihrer Mannschaft aus?

Christoph Neubauer: Nachdem wie wir im Herbst performt haben in den letzten Spielen haben wir im Winter kadermäßig sehr viel auf den Kopf gestellt, haben dann keine gute Vorbereitung gespielt, hatten immer wieder Verletzte. Wir konnten nie in der gedachten Formation spielen. Wenn du dann zum Auftakt daheim gegen den Zweiten, einen Titelanwärter, gewinnst, musst du natürlich happy sein.

Ligaportal: Klingt, als ob die Vorbereitung schwierig gewesen wäre.

Christoph Neubauer: Wir hatten halt viele Verletzte, viele kranke Spieler. Wer unseren Platz kennt, weiß, dass wir auf einen Trainingsplatz ausweichen mussten, das war nicht so optimal, die Spiele genau so wenig, was aber normal ist, wenn man sechs, sieben neue Spieler integrieren muss. Das ist nicht optimal verlaufen. Es hat sich aber wieder gezeigt, das eine ist die Vorbereitung und das andere die Meisterschaft. Gottseidank sind wir gut gestartet, diesen Aufwind wollen wir jetzt mitnehmen für die nächsten Spiele.

Ligaportal: Wie lautet nun die Zielsetzung für das verbleibende Frühjahr?

Christoph Neubauer: Das Ziel ist für uns vorrangig, dass wir eine Mannschaft formen, von der wir glauben, dass sie nächstes Jahr vorne mitspielen kann. Hierzu haben wir im Winter schon die ersten Schritte gemacht, uns danach ausgerichtet, nun müssen wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt und findet. Bestenfalls müssen wir im Sommer noch kleine Korrekturen vornehmen, um wirklich vorne anzugreifen nächstes Jahr, das ist ganz einfach unser Ziel.

Ligaportal: Wie schätzen sie die kommende Aufgabe ein?

Christoph Neubauer: Das wird eine schwere Aufgabe, weil Teesdorf auch ganz gut gestartet ist, sie haben zum Auftakt gewonnen und sind sicher besser, als sie in der Tabelle momentan dargestellt werden. Sie haben im Winter, glaube ich, auch einiges getan. Mein Vorgänger ist nun dort, da ist natürlich ein bisschen Prestige dabei. Wir müssen uns auf uns fokussieren, unsere Hausaufgaben machen und versuchen, unsere Linie durchzubringen und schlussendlich das Spiel zu gewinnen.

