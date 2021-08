Berndorf im Torrausch: Neun Treffer gegen den SV Sooss

Details Sonntag, 22. August 2021 06:04

2. Klasse Triestingtal: Knapp an die 100 Besucher sahen beim Spiel zwischen Berndorf und Sooss neun Treffer. Der SC Berndorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:0-Erfolg davon.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Ozan Aydin versenkte die Kugel dann aber durch einem direkten Freistoß-Treffer zum 1:0 (19.) für Berndorf. Doppelpack für Berndorf: Nach seinem ersten Tor (20.) markierte Gurur Veltan wenig später seinen zweiten Treffer (26.) und erhöhte auf 3:0. Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Christofer Horvat (33.), Veltan (34.) und Kevin Jasari (35.). Das 7:0 für den SC Berndorf stellte Veltan sicher. In der 37. Minute traf er zum vierten Mal während der Partie. Der SV Sooss sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück.

Fünf Treffer von Veltan

Komel Alizadeh (79.) und Veltan (86.) brachten Berndorf mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Schließlich war auch der Torrausch des Tabellenführers vorbei und Sooss in Einzelteile zerlegt.

Landete der SC Berndorf in der vergangenen Saison noch hinter den Aufstiegsrängen, so dürften nun höhere Ziele angepeilt werden.

Mit einem Sieg und einer Niederlage weist der Gast eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Sooss im Mittelfeld der Tabelle.

2. Klasse Triestingtal: SC Berndorf – SV Sooss, 9:0 (7:0)

19 Ozan Aydin 1:0

20 Gurur Veltan 2:0

26 Gurur Veltan 3:0

33 Christofer Horvat 4:0

34 Gurur Veltan 5:0

35 Kevin Jasari 6:0

37 Gurur Veltan 7:0

79 Komel Alizadeh 8:0

86 Gurur Veltan 9:0

