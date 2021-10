BSV Enzesfeld/H. bleibt auch beim SC Alland unbesiegt

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:06

2. Klasse Triestingtal: BSV Enzesfeld/H. stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Alland mit einem 6:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Der BSV Enzesfeld/H. hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Tabellenprimus alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Vor einer Kulisse von 70 Zuschauern war es Christoph Feibel (15.), der per Kopf das 1:0 für die Gäste erzielte. In der 22. Minute erhöhte Arlind Krasniqi mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0 für BSV Enzesfeld/H. Für ruhige Verhältnisse sorgte Mathias Gottlieber, als er aus spitzem Winkel das 3:0 für den BSV Enzesfeld/H. besorgte (31.). Der SC Alland ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von BSV Enzesfeld/H.

Klare Angelegenheit für die Gäste

BSV Enzesfeld/H. legte in der 53. Minute durch Nihat Güzel zum 4:0 nach. Den Vorsprung des BSV Enzesfeld/H. ließen Ramazan Comak in der 70. Minute und Krasniqi in der 79. Minute weiter anwachsen. In der Schlussphase gelang Daniel Hajdar noch der Ehrentreffer für Alland (85.). Elias Krenn pfiff schließlich das Spiel ab, in dem BSV Enzesfeld/H. bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Für den SC Alland gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die Heimmannschaft führt mit zehn Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Alland derzeit auf dem Konto. Der SC Alland baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen des BSV Enzesfeld/H. weitere Nahrung. Mit nur drei Gegentoren hat BSV Enzesfeld/H. die beste Defensive der 2. Klasse Triestingtal. Der BSV Enzesfeld/H. setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon neun Siege auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt Alland beim Sportclub Pottenstein an, während BSV Enzesfeld/H. einen Tag später den ASV Baden empfängt.

2. Klasse Triestingtal: SC Alland – BSV Enzesfeld/H, 1:6 (0:3)

15 Christoph Feibel 0:1

22 Arlind Krasniqi 0:2

31 Mathias Gottlieber 0:3

53 Nihat Guezel 0:4

70 Ramazan Comak 0:5

79 Arlind Krasniqi 0:6

85 Daniel Hajdar 1:6

