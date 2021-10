Nach 0:1: ASC Leobersdorf überrollt Blumau

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:32

2. Klasse Triestingtal: Der ASC Leobersdorf erteilte Blumau vor rund 60 Besuchern eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für Leobersdorf. Der ASC Leobersdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der ASK Blumau bereits in Front. Enes Kilic markierte in der dritten Minute die Führung. Sasa Petrovic versenkte den Ball in der 29. Minute vom Elfmeterpunkt aus im Netz der Heimmannschaft. Marco Kaiser brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des ASC Leobersdorf über die Linie (32.). Dominik Bauer (44.) und Noah Milivojevic (45.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von Leobersdorf. Der tonangebende Stil des ASC Leobersdorf spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Spiel noch vor der Pause gedreht und entschieden

Mit dem 5:1 durch Daniel Wilfinger schien die Partie bereits in der 52. Minute mit dem ASC Leobersdorf einen sicheren Sieger zu haben. Der sechste Streich von Leobersdorf war Petrovic vorbehalten (65.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der ASC Leobersdorf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Die Sorgen von Blumau sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Offensive des ASK Blumau strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Blumau bis jetzt erst zehn Treffer erzielte. Der ASK Blumau kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Lage von Blumau bleibt angespannt. Gegen den ASC Leobersdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den ASK Blumau festigte Leobersdorf den vierten Tabellenplatz. Der ASC Leobersdorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 36 geschossene Treffer gehen auf das Konto des ASC Leobersdorf.

Am kommenden Freitag trifft Blumau auf den ATSV Teesdorf, der ASC Leobersdorf spielt am selben Tag gegen den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt.

2. Klasse Triestingtal: ASK Blumau – ASC Leobersdorf, 1:6 (1:4)

3 Enes Kilic 1:0

29 Sasa Petrovic 1:1

32 Marco Kaiser 1:2

44 Dominik Bauer 1:3

45 Noah Milivojevic 1:4

52 Daniel Wilfinger 1:5

65 Sasa Petrovic 1:6

