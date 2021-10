ASC Leobersdorf gewinnt gegen Klausen-Leopoldsdorf/A. zweistellig

Details Samstag, 23. Oktober 2021 03:03

2. Klasse Triestingtal: Einen berauschenden 14:0-Sieg fuhr der ASC Leobersdorf gegen den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt ein. Die Überraschung blieb aus: Gegen den ASC Leobersdorf kassierte Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt vor etwa 70 Besuchern eine deutliche Niederlage.

Leobersdorf ging durch Sasa Petrovic in der zweiten Minute in Führung. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Dominik Bauer (10.). In der 15. Minute legte Daniel Wilfinger zum 3:0 zugunsten des ASC Leobersdorf nach. Nach 18 Minuten musste Mario Steinbacher das Feld nach Roter Karte verlassen. Mit dem 4:0 durch Alexander Ramharter schien die Partie bereits in der 21. Minute mit dem ASC Leobersdorf einen sicheren Sieger zu haben. Der fünfte Streich von Leobersdorf war Christopher Scharrach vorbehalten (25.). Petrovic (35.), Scharrach (36.) und Czvitkovicz (44.) legten noch vor der Pause nach. Die Partie war für den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand.

Leobersdorf gnadenlos

Mit dem Tor zum 9:0 steuerte Petrovic bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (46.). Doppelpack für den ASC Leobersdorf: Nach seinem dritten Tor (52.) markierte Scharrach wenig später seinen vierten Treffer (54.). Emrah Bozkurt (81.), Noah Milivojevic (86.) und Mario Kretl (87.) schraubten das Ergebnis weiter auf 14:0 in die Höhe. Mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters fuhr der ASC Leobersdorf einen exorbitant hohen Sieg ein und Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt trat mit einer 0:14-Abfuhr die Heimreise an.

Leobersdorf nimmt mit 24 Punkten den dritten Platz ein. Der Angriff des ASC Leobersdorf wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 50-mal zu. Acht Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Leobersdorf.

Der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Triestingtal. Nach der klaren Pleite gegen den ASC Leobersdorf steht Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt mit dem Rücken zur Wand. Die Offensive des SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – ein geschossener Treffer stellt den schlechtesten Ligawert dar.

Der ASC Leobersdorf stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) beim SC Schönau vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt den ATSV Teesdorf.

2. Klasse Triestingtal: ASC Leobersdorf – SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt, 14:0 (8:0)

2 Sasa Petrovic 1:0

10 Dominik Bauer 2:0

15 Daniel Wilfinger 3:0

21 Alexander Ramharter 4:0

25 Christopher Scharrach 5:0

35 Sasa Petrovic 6:0

36 Christopher Scharrach 7:0

44 Benjamin Czvitkovicz 8:0

46 Sasa Petrovic 9:0

52 Christopher Scharrach 10:0

54 Christopher Scharrach 11:0

81 Emrah Bozkurt 12:0

86 Noah Milivojevic 13:0

87 Mario Kretl 14:0

