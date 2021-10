SC Pottenstein nach Sieg in Baden weiter oben dabei

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 02:55

2. Klasse Triestingtal: Für den ASV Baden gab es in der Heimpartie vor knapp 60 Fans gegen den SC Pottenstein, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Pottenstein wurde der Favoritenrolle gerecht.

Christian Lagler nutzte die Chance für die Gäste und beförderte in der achten Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Der ASV Baden brauchte den Ausgleich, aber die Führung des Sportclub Pottenstein hatte bis zur Pause Bestand. Julian Aichinger versenkte die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 2:0 (63.). Andreas Schrot baute den Vorsprung des SC Pottenstein in der 78. Minute aus. Doch nun folgte eine turbulente Schlussphase. Christopher Lovric witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:3 für den ASV Baden ein (80.). Für das zweite Tor des Heimteams war Jan Richard Lunczer verantwortlich, der in der 86. Minute das 2:3 besorgte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Amel Sistek für einen Treffer sorgte (92.). Als der Schiedsrichter die Begegnung schließlich abpfiff, war der ASV Baden vor heimischer Kulisse mit 2:4 geschlagen.

Pottenstein führt das Verfolgerfeld an

Der ASV Baden muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt der ASV Baden den siebten Platz in der Tabelle ein. Der ASV Baden schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 32 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte der ASV Baden bisher fünf Siege und kassierte sechs Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der ASV Baden die dritte Pleite am Stück.

Pottenstein belegt mit 25 Punkten den dritten Rang. Mit dem Sieg baute der SC Pottenstein die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Sportclub Pottenstein acht Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Pottenstein nur sieben Zähler.

Am nächsten Freitag (19:30 Uhr) reist der ASV Baden zur 1. SVG Gumpoldskirchen, gleichzeitig begrüßt der Sportclub Pottenstein den SC Günselsdorf auf heimischer Anlage.

2. Klasse Triestingtal: ASV Baden – Sportclub Pottenstein, 2:4 (0:1)

8 Christian Lagler 0:1

63 Julian Aichinger 0:2

78 Andreas Schrot 0:3

80 Christopher Lovric 1:3

86 Jan Richard Lunczer 2:3

92 Amel Sistek 2:4

