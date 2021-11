BSV Enzesfeld/H. gewinnt Top-Spiel bei Leobersdorf deutlich

Details Samstag, 06. November 2021 03:11

2. Klasse Triestingtal: Der BSV Enzesfeld/H. zog dem ASC Leobersdorf vor rund 300 Besuchern das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Heimteams. Der BSV Enzesfeld/H. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Leobersdorf einen klaren Erfolg.

Schon nach neun Minuten hatten die Gastgeber die erste Top-Gelegenheit. Domink Bauer und Noah Miilivojevic vergaben diese jedoch. In der zwölften Minute traf BSV Enzesfeld/H. durch Nihat Güzel zum ersten Mal ins Schwarze. 300 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den ASC Leobersdorf schlägt – bejubelten in der 15. Minute den Treffer von Dominik Bauer zum 1:1. Ramazan Comak sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 4:1 (24./27./37.) aus der Perspektive des BSV Enzesfeld/H. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Mathias Gottlieber den Vorsprung der Gäste auf 5:1 (40.). Der dominante Vortrag des Ligaprimus im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Comak zerlegt den Gegner fast im Alleingang

Comak besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für BSV Enzesfeld/H. (77.). Mit dem Spielende fuhr BSV Enzesfeld/H. einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den ASC Leobersdorf klar, dass gegen den BSV Enzesfeld/H. heute kein Kraut gewachsen war.

Leobersdorf nimmt mit 27 Punkten den dritten Platz ein. Neun Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Leobersdorf. Der ASC Leobersdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der BSV Enzesfeld/H. stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Der Defensivverbund von BSV Enzesfeld/H. steht nahezu felsenfest. Erst sechsmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. BSV Enzesfeld/H. ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile zwölf Siege und ein Unentschieden zu Buche. Die letzten Resultate des BSV Enzesfeld/H. konnten sich sehen lassen – 13 Punkte aus fünf Partien.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 27.03.2022 für den ASC Leobersdorf auf der eigenen Anlage gegen den Sportclub Pottenstein. BSV Enzesfeld/H. tritt am gleichen Tag beim ATSV Teesdorf an.

2. Klasse Triestingtal: ASC Leobersdorf – BSV Enzesfeld/H, 1:6 (1:5)

12 Nihat Guezel 0:1

15 Dominik Bauer 1:1

24 Ramazan Comak 1:2

27 Ramazan Comak 1:3

37 Ramazan Comak 1:4

40 Mathias Gottlieber 1:5

77 Ramazan Comak 1:6

