Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt holt sich beim ASK Blumau Watsche ab

Sonntag, 07. November 2021

2. Klasse Triestingtal: Der ASK Blumau fertigte den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt am Samstag vor rund 50 Fans nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. Auf dem Papier ging Blumau als Favorit ins Spiel gegen Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Sebastian Blazek das schnelle 1:0 für den ASK Blumau erzielte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Daniel Stanojevic den Vorsprung von Blumau. Mit dem 3:0 durch Tim Greider schien die Partie bereits in der 20. Minute mit den Gastgebern einen sicheren Sieger zu haben. Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

6 Tore, 6 Torschützen

Simon Knieling vollendete zum vierten Tagestreffer in der 51. Spielminute. Johann Kopitsch überwand den gegnerischen Schlussmann per Strafstoß zum 5:0 für den ASK Blumau (60.). Ibrahim Polat stellte schließlich in der 81. Minute den 6:0-Sieg für Blumau sicher. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der ASK Blumau bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Im letzten Hinrundenspiel errang Blumau drei Zähler und weist als Tabellenelfter nun insgesamt 14 Punkte auf. Der ASK Blumau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt. Man kassierte bereits 96 Tore gegen sich. Mit lediglich einem Zähler aus 13 Partien steht Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt auf dem letzten Platz. Mit nur drei Treffern stellt der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Triestingtal.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt Blumau dann im nächsten Spiel den SC Schönau, während Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt am gleichen Tag bei der Reserve des SC Lanzendorf antritt.

2. Klasse Triestingtal: ASK Blumau – SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt, 6:0 (3:0)

8 Sebastian Blazek 1:0

12 Daniel Stanojevic 2:0

20 Tim Greider 3:0

51 Simon Knieling 4:0

60 Johann Kopitsch 5:0

81 Ibrahim Polat 6:0

