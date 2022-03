Berndorf schickt Gumpoldskirchen mit Packung nach Hause

Details Sonntag, 27. März 2022 00:24

2. Klasse Triestingtal: Knapp 100 Fans wollten das Spitzenspiel der 14. Runde mitverfolgen. Berndorf fertigte Gumpoldskirchen am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Berndorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte Berndorf durch einen 2:0-Erfolg bei Gumpoldskirchen die drei Punkte eingefahren.

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 100 Zuschauern bereits flott zur Sache. Peter Katzenschlager stellte per Kopfball die Führung des SC Berndorf her (9.). Danach kamen beide Teams zu einigen Möglichkeiten. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des Heimteams in die Kabine. Fitim Vorfaj beförderte das Leder hoch ins Eck zum 2:0 des Ligaprimus über die Linie (63.). In der 75. Spielminute setzte sich der SC Berndorf erneut durch und Mehran Beyigi erzielte das vorentscheidende 3:0. Für das 4:0 sorgte Berndorfs Beyigi in Minute 85. Beyigi legte in der 89. Minute zum 5:0 nach. Am Ende kam Berndorf gegen die 1. SVG Gumpoldskirchen zu einem verdienten Sieg.

Dreierpack von Beyigi

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen den SC Berndorf in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Die Verteidigung von Berndorf wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst neunmal bezwungen. Berndorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. In den letzten fünf Partien rief der SC Berndorf konsequent Leistung ab und holte 13 Punkte.

Gumpoldskirchen hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Gumpoldskirchen bisher acht Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist Berndorf zum SV Sooss, zeitgleich empfängt die 1. SVG Gumpoldskirchen den ASC Leobersdorf.

2. Klasse Triestingtal: SC Berndorf – 1. SVG Gumpoldskirchen, 5:0 (1:0)

89 Mehran Beyigi 5:0

85 Mehran Beyigi 4:0

75 Mehran Beyigi 3:0

63 Fitim Vorfaj 2:0

9 Peter Katzenschlager 1:0