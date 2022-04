Pottenstein holt Dreier: Teesdorf verliert nach fünf Spielen wieder

Details Samstag, 02. April 2022 01:33

2. Klasse Triestingtal: Nichts zu holen gab es vor rund 100 Fans für Teesdorf beim SC Pottenstein. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 3:1. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Sportclub Pottenstein heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Pottenstein hatte einen klaren 4:1-Sieg gefeiert.

Der ATSV Teesdorf geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Pascal Aichinger das schnelle 1:0 für den Sportclub Pottenstein erzielte. Tobias Neusiedler schoss für Teesdorf in der 20. Minute das erste Tor und glich zum 1:1 aus. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Julian Aichinger schnürte einen Doppelpack (60./72.), sodass der SC Pottenstein fortan mit 3:1 führte. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte Pottenstein gegen den ATSV Teesdorf.

Serie von Teesdorf gerissen

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des Sportclub Pottenstein aus und brachte eine Verbesserung auf Platz vier ein. Der SC Pottenstein knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Pottenstein neun Siege, ein Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim Sportclub Pottenstein noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Teesdorf belegt momentan mit 18 Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 29:29 ausgeglichen. Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich der ATSV Teesdorf weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am nächsten Sonntag reist der SC Pottenstein zum ASK Blumau, zeitgleich empfängt Teesdorf die 1. SVG Gumpoldskirchen.

2. Klasse Triestingtal: Sportclub Pottenstein – ATSV Teesdorf, 3:1 (1:1)

72 Julian Aichinger 3:1

60 Julian Aichinger 2:1

20 Tobias Neusiedler 1:1

5 Pascal Aichinger 1:0