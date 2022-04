BSV Enzesfeld/H. triumphiert: "Alle Neune" gegen Blumau

Details Sonntag, 03. April 2022 01:33

2. Klasse Triestingtal: BSV Enzesfeld/H. kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:0-Erfolg davon. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des BSV Enzesfeld/H. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Auf fremdem Terrain hatte die Heimmannschaft das Hinspiel für sich entschieden und einen 3:0-Sieg geholt.

Ein Doppelpack brachte BSV Enzesfeld/H. in eine komfortable Position: Ramazan Comak war gleich zweimal zur Stelle (5./26.). Christoph Felberbauer avancierte vor 120 Zuschauern zum Unglücksraben, als er gegen den BSV Enzesfeld/H. mit einem Eigentor in Erscheinung trat (35.). Der tonangebende Stil von BSV Enzesfeld/H. spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Spielstark zeigte sich der BSV Enzesfeld/H, als Comak (52.) und Arlind Krasniqi (60.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Für das 6:0 und 7:0 (EM) war Yasin Ceylan verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (66./76.). Den Vorsprung von BSV Enzesfeld/H. ließ Comak in der 85. Minute anwachsen. Nihat Güzel gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (87.). Schlussendlich pfiff Maximilian Kirschner das Spiel ab und das Debakel von Blumau war perfekt.

Titelrennen weiter offen

Der BSV Enzesfeld/H. hat nach dem souveränen Erfolg über den ASK Blumau weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit nur sechs Gegentoren hat BSV Enzesfeld/H. die beste Defensive der 2. Klasse Triestingtal. Der BSV Enzesfeld/H. ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile 13 Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich BSV Enzesfeld/H. selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Blumau holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Nach der empfindlichen Schlappe stecken die Gäste weiter im Schlamassel. Nun musste sich der ASK Blumau schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von Blumau bleibt angespannt. Gegen den BSV Enzesfeld/H. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Sonntag reist BSV Enzesfeld/H. zum SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt, zeitgleich empfängt der ASK Blumau den Sportclub Pottenstein.

2. Klasse Triestingtal: BSV Enzesfeld/H. – ASK Blumau, 9:0 (3:0)

87 Nihat Guezel 9:0

85 Ramazan Comak 8:0

76 Yasin Ceylan 7:0

66 Yasin Ceylan 6:0

60 Arlind Krasniqi 5:0

52 Ramazan Comak 4:0

35 Eigentor durch Christoph Felberbauer 3:0

26 Ramazan Comak 2:0

5 Ramazan Comak 1:0