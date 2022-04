Teesdorfs Manhart bestraft Gumpoldskirchen in der Schlussphase

Details Samstag, 09. April 2022 01:18

2. Klasse Triestingtal: Der ATSV Teesdorf und die 1. SVG Gumpoldskirchen lieferten sich ein wahres Torfestival, das vor etwa 100 Fans schließlich mit 4:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das Gumpoldskirchen am Ende mit 4:3 gewonnen hatte.

Die Gäste gerieten schon in der dritten Minute in Rückstand, als Fabian Fassl das schnelle 1:0 für Teesdorf erzielte. Bereits in der elften Minute erhöhte Oliver Vejnar den Vorsprung des ATSV Teesdorf auf 2:0. Marijo Ikic traf zum 1:2 zugunsten von Gumpoldskirchen (29.). In der 39. Minute erzielte Simon Krepelka das 2:2 für die 1. SVG Gumpoldskirchen. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Rückstand noch in Sieg gedreht

Peter Schada brachte Gumpoldskirchen nach 60 Minuten die 3:2-Führung. Teesdorf zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Vejnar (69., Elfmeter) und Lukas Manhart (79.) mit ihren Treffern das Spiel. Am Ende verbuchte der ATSV Teesdorf gegen Gumpoldskirchen einen Sieg.

Nach diesem Erfolg steht Teesdorf auf dem siebten Platz der 2. Klasse Triestingtal. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der ATSV Teesdorf konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Mit 26 Zählern aus 16 Spielen steht die 1. SVG Gumpoldskirchen momentan im vorderen Mittelfeld der Tabelle. Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Gumpoldskirchen momentan auf dem Konto. Gumpoldsirchen klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Teesdorf war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Am Sonntag muss der ATSV Teesdorf beim SV Sooss ran, zeitgleich wird die 1. SVG Gumpoldskirchen vom ASK Blumau in Empfang genommen.

2. Klasse Triestingtal: ATSV Teesdorf – 1. SVG Gumpoldskirchen, 4:3 (2:2)

79 Lukas Manhart 4:3

69 Oliver Vejnar 3:3

60 Peter Schada 2:3

39 Simon Krepelka 2:2

29 Marijo Ikic 2:1

11 Oliver Vejnar 2:0

3 Fabian Fassl 1:0