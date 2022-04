BSV Enzesfeld/H. feiert Pflichtsieg gegen Klausen-Leopoldsdorf/A.

Details Sonntag, 10. April 2022 01:06

2. Klasse Triestingtal: Etwas mehr als 60 besucher kamen zum Spiel der 16. Runde nach Klausen-Leopoldsdorf. Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt kam gegen BSV Enzesfeld/H. mit 0:7 unter die Räder. Damit wurde der BSV Enzesfeld/H. der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel war mit einem 15:0 ganz zugunsten der Gäste gelaufen.

Arlind Krasniqi traf vor 66 Besuchern früh zum 1:0 (2.). Ehe der Referee Emre Gökdemir die Akteure zur Pause bat, erzielte Manuel Braun aufseiten von BSV Enzesfeld/H. das 2:0 (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 3:0 des BSV Enzesfeld/H. sorgte Krasniqi, der in Minute 65 zur Stelle war. Der Tabellenführer schraubte das Ergebnis in der 69. Minute mit dem 4:0 durch Semih Recep Gökce in die Höhe. BSV Enzesfeld/H. baute die Führung aus, indem Yasin Ceylan zwei Treffer nachlegte (83./92.). Auch in der Nachspielzeit kannte der BSV Enzesfeld/H. keine Gnade. Ramazan Comak markierte den siebten Treffer (93.). BSV Enzesfeld/H. überrannte den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Enzesfeld/H. weiter im Titelrennen

114 Gegentreffer musste Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Nach der klaren Pleite gegen den BSV Enzesfeld/H. steht der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt mit dem Rücken zur Wand. Mit nur fünf Treffern stellt Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Triestingtal. Die Not des Tabellenletzten wird immer größer. Gegen BSV Enzesfeld/H. verlor der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

Der BSV Enzesfeld/H. mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Der Defensivverbund von BSV Enzesfeld/H. steht nahezu felsenfest. Erst sechsmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. BSV Enzesfeld/H. bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der BSV Enzesfeld/H. 14 Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich BSV Enzesfeld/H. selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Am nächsten Sonntag reist Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt zum Sportclub Pottenstein, zeitgleich empfängt der BSV Enzesfeld/H. den SC Schönau.

2. Klasse Triestingtal: SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt – BSV Enzesfeld/H, 0:7 (0:2)

93 Ramazan Comak 0:7

92 Yasin Ceylan 0:6

83 Yasin Ceylan 0:5

69 Semih Recep Goekce 0:4

65 Arlind Krasniqi 0:3

40 Manuel Braun 0:2

2 Arlind Krasniqi 0:1