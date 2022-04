Der SC Berndorf fegt den ASV Baden vom Platz

Details Samstag, 16. April 2022 01:17

2. Klasse Triestingtal: Rund 60 Besucher wollten das Spiel der 17. Runde in Baden verfolgen. Einen berauschenden 11:1-Sieg fuhr der SC Berndorf gegen den ASV Baden ein. Berndorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Spitzenreiter alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte der SC Berndorf keinerlei Probleme mit dem ASV Baden gehabt und einen 7:1-Erfolg verbucht.

Die 60 Zuschauer wurden in der zwölften Minute Zeuge eines unglücklichen Eigentors von Dincer Akar zum 1:0 für Berndorf. In der 17. Minute erhöhte Niklas Ortner auf 2:0 für den Gast. Fitim Vorfaj brachte den SC Berndorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (28.). Arlind Krivaqa überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für Berndorf (29.). Semir Tabakovic verkürzte für den ASV Baden später in der 38. Minute auf 1:4. Den Vorsprung des SC Berndorf ließ Ortner in der 39. Minute anwachsen. Die Überlegenheit von Berndorf spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Mehran Beyigi gelang ein Doppelpack (60./68.), mit dem er das Ergebnis auf 7:1 hochschraubte. Erneut traf Berndorf durch Jörg Zagler und stellte den Spielstand damit auf 8:1 (79.). Der neunte Streich des SC Berndorf war Leonard Iacob vorbehalten (88.). Ein weiteres Eigentor durch Leonard Ajradini sorgte für ein zweistelliges Resultat. Christofer Horvat markierte in der 90. Minute den Endstand von 11:1. Schließlich beendete der Schiedsrichter die Misere des ASV Baden, bei der man mehr als genügend Treffer eingesteckt hatte.

Preisschießen für den Tabellenführer

Der Gastgeber muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält der ASV Baden den siebten Tabellenplatz bei. Der ASV Baden schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 51 Gegentore verdauen musste. Sieben Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat der ASV Baden momentan auf dem Konto.

Die errungenen drei Zähler gingen für Berndorf einher mit der neuerlichen Übernahme der Tabellenführung. Die Defensive des SC Berndorf (zehn Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Triestingtal zu bieten hat. Der SC Berndorf ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 15 Siege und ein Unentschieden. Mit vier Siegen in Folge ist Berndorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Sonntag reist der ASV Baden zum ASC Leobersdorf, zeitgleich empfängt der SC Berndorf den SC Günselsdorf.

2. Klasse Triestingtal: ASV Baden – SC Berndorf, 1:11 (1:5)

90 Christofer Horvat 1:11

89 Eigentor durch Leonard Ajradini 1:10

88 Leonard Iacob 1:9

79 Joerg Zagler 1:8

68 Mehran Beyigi 1:7

60 Mehran Beyigi 1:6

39 Niklas Ortner 1:5

38 Semir Tabakovic 1:4

29 Arlind Krivaqa 0:4

28 Fitim Vorfaj 0:3

17 Niklas Ortner 0:2

12 Eigentor durch Dincer Akar 0:1