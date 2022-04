ASC Leobersdorf gewinnt hoch bei Alland

Details Sonntag, 17. April 2022 01:12

2. Klasse Triestingtal: Der SC Alland blieb gegen den ASC Leobersdorf chancenlos und kassierte vor rund 50 Besuchern eine herbe 0:4-Klatsche. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel war Alland mit 0:6 krachend untergegangen.

Dominik Bauer stellte die Weichen für den ASC Leobersdorf auf Sieg, als er in Minute 23 mit dem 1:0 zur Stelle war. Doppelpack für die Gäste: Nach seinem ersten Tor (43., Elfmeter) markierte Christopher Scharrach wenig später seinen zweiten Treffer (44.). Die Überlegenheit von Leobersdorf spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Der ASC Leobersdorf baute den Vorsprung in der 81. Minute durch Markus Rührl auf 4:0 aus. Am Schluss gewann Leobersdorf gegen den SC Alland.

Ungefährdeter Sieg

Trotz der Schlappe behält Alland den neunten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Die Lage des SC Alland bleibt angespannt. Gegen den ASC Leobersdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Alland festigte der ASC Leobersdorf den dritten Tabellenplatz. Die Offensive von Leobersdorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SC Alland war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 66-mal schlugen die Angreifer des ASC Leobersdorf in dieser Spielzeit zu. 13 Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Leobersdorf. Die letzten Resultate des ASC Leobersdorf konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Am nächsten Sonntag reist Alland zum ATSV Teesdorf, zeitgleich empfängt der ASC Leobersdorf den ASV Baden.

2. Klasse Triestingtal: SC Alland – ASC Leobersdorf, 0:4 (0:3)

81 Markus Ruehrl 0:4

44 Christopher Scharrach 0:3

43 Christopher Scharrach 0:2

23 Dominik Bauer 0:1