Doppelpack von Lunczer reicht ASV Baden gegen Leobersdorf nicht

2. Klasse Triestingtal: Der ASC Leobersdorf gewann das Samstagsspiel vor rund 100 Zuschauern gegen den ASV Baden mit 5:3. Leobersdorf war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Sieg der Gastgeber beim ASV Baden geendet.

Christopher Scharrach brachte sein Team schon in der zweiten Minute nach vorn. In der 33. Minute erhöhte Sandro Kretl auf 2:0 für den ASC Leobersdorf. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Jan Richard Lunczer mit dem 1:2 für den ASV Baden zur Stelle (43.). Noch vor der Halbzeit legte Scharrach seinen zweiten Treffer nach (44.) und stellte auf 3:1. Mit der Führung für den ASC Leobersdorf ging es in die Halbzeitpause. Es folgte der Anschlusstreffer für den ASV Baden – bereits der zweite für Lunczer. Nun stand es nur noch 2:3 (47.). Die Gäste mussten dann aber den Treffer von Jan Riesner zum 4:2 hinnehmen (55.). Egzon Zukaj ließ sich in der 68. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:4 für den ASV Baden. Der Treffer von Riesner in der 72. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Schluss schlug Leobersdorf den ASV Baden mit 5:3.

Schwer erkämpfter Heimsieg

Mit dem souveränen Sieg gegen den ASV Baden festigte der ASC Leobersdorf die dritte Tabellenposition. Offensiv konnte dem ASC Leobersdorf in der 2. Klasse Triestingtal kaum jemand das Wasser reichen, was die 71 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. 14 Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ASC Leobersdorf. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Leobersdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Der ASV Baden führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der ASV Baden schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 56 Gegentore verdauen musste. Der ASV Baden verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und zehn Niederlagen. Die Lage des ASV Baden bleibt angespannt. Gegen den ASC Leobersdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Sonntag reist der ASC Leobersdorf zum SC Günselsdorf, zeitgleich empfängt der ASV Baden den ATSV Teesdorf.

2. Klasse Triestingtal: ASC Leobersdorf – ASV Baden, 5:3 (3:1)

72 Jan Riesner 5:3

68 Egzon Zukaj 4:3

55 Jan Riesner 4:2

47 Jan Richard Lunczer 3:2

44 Christopher Scharrach 3:1

43 Jan Richard Lunczer 2:1

33 Sandro Kretl 2:0

2 Christopher Scharrach 1:0