Aichinger tütet den Sieg für Pottenstein gegen Schönau ein

Details Sonntag, 24. April 2022 01:01

2. Klasse Triestingtal: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SC Pottenstein vor rund 100 Besuchern mit 3:2 gegen Schönau für sich entschied. Die Ausgangslage sprach für Pottenstein, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel war 4:1 zugunsten der Gäste ausgegangen.

David Sael schoss für den Sportclub Pottenstein in der 14. Minute das erste Tor. Kurbin Berisha schoss die Kugel zum 2:0 für den SC Pottenstein über die Linie (29.). Kurz vor der Pause traf Baran Tiskaya vom Elfmeterpunkt aus für den SC Schönau (41.). Die Pausenführung von Pottenstein fiel knapp aus. In der 49. Minute war Tiskaya mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Julian Aichinger war es, der in der 84. Minute den Ball im Gehäuse von Schönau unterbrachte. Schönaus Alexander Simic (Unsportl.) und Pottensteins Andreas Schrott (Tätl.) mussten beide in der 88. Minute das Feld mit einer Roten Karte verlassen. Letzten Endes holte der Sportclub Pottenstein gegen die Heimmannschaft drei Zähler.

Aichinger trifft, Simic und Schrott fliegen

Mit 24 Punkten auf der Habenseite steht der SC Schönau derzeit auf dem siebten Rang. Schönau verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Der SC Schönau baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der SC Pottenstein behauptet nach dem Erfolg über Schönau den vierten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute der Sportclub Pottenstein die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Pottenstein zwölf Siege, ein Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der SC Pottenstein konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Während der SC Schönau am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) bei der 1. SVG Gumpoldskirchen gastiert, duelliert sich Pottenstein zeitgleich mit dem BSV Enzesfeld/H.

2. Klasse Triestingtal: SC Schönau – Sportclub Pottenstein, 2:3 (1:2)

84 Julian Aichinger 2:3

49 Baran Tiskaya 2:2

41 Baran Tiskaya 1:2

29 Kurbin Berisha 0:2

14 David Sael 0:1