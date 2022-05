Teesdorf deklassiert Günselsdorf

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:06

2. Klasse Triestingtal: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der ATSV Teesdorf und der SC Günselsdorf vor rund 100 Fans mit dem Endstand von 9:0. Teesdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte sich Günselsdorf als keine große Hürde erwiesen und mit 0:4 verloren.

Der ATSV Teesdorf erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 100 Zuschauern durch Lukas Manhart bereits nach acht Minuten in Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Oliver Vejnar den Vorsprung von Teesdorf. Stefan Wagner schraubte das Ergebnis in der 15. Minute mit dem 3:0 für den ATSV Teesdorf in die Höhe. Dem 4:0 durch einen Elfmeter von Manhart (17.) ließen Wagner (37.) und Daniel Mihaly (39.) weitere Treffer für Teesdorf folgen. Noch vor der Halbzeit legte Vejnar seinen zweiten Treffer nach (41.). Angesichts der desolaten Vorstellung des SC Günselsdorf in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für den ATSV Teesdorf in die Pause. Manhart überwand den gegnerischen Schlussmann zum 8:0 für Teesdorf (46.). Dann ließ es der Gastgeber etwas ruhiger angehen. Ilyas Temel vollendete zum neunten Tagestreffer in der 70. Spielminute. Als der Unparteiische das Spiel schließlich beendete, war die blamable Niederlage von Günselsdorf besiegelt.

Sieg Nummer zehn für Teesdorf

Die Trendkurve des ATSV Teesdorf geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang sieben, mittlerweile hat man Platz drei der Rückrundentabelle inne. Trotz der drei Zähler machte Teesdorf im Klassement keinen Boden gut. Zehn Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der ATSV Teesdorf momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Teesdorf in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Der SC Günselsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme der Gäste bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Im Sturm von Günselsdorf stimmt es ganz und gar nicht: 23 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich der SC Günselsdorf schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für Günselsdorf sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Als Nächstes steht für den ATSV Teesdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen den SC Berndorf. Der SC Günselsdorf empfängt parallel den ASK Blumau.

2. Klasse Triestingtal: ATSV Teesdorf – SC Günselsdorf, 9:0 (7:0)

70 Ilyas Temel 9:0

46 Lukas Manhart 8:0

41 Oliver Vejnar 7:0

39 Daniel Mihaly 6:0

37 Stefan Wagner 5:0

17 Lukas Manhart 4:0

15 Stefan Wagner 3:0

13 Oliver Vejnar 2:0

8 Lukas Manhart 1:0