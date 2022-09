Derby-Torfestival in Schönau geht an Teesdorf

Details Sonntag, 25. September 2022 00:06

2. Klasse Triestingtal: Rund 140 Besucher wollten sich dieses Spiel der 7. Runde nicht entgehen lassen und kamen voll auf ihre Kosten. Teesdorf erreichte einen 7:5-Erfolg bei Schönau. Der ATSV Teesdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

21 Minuten waren gespielt, als Maximilian Seidl vor 140 Zuschauern die Führung für die Gäste besorgte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Lukas Gamper das 1:1 für den SC Schönau (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Klaus Koch brachte Schönau nach 48 Minuten die 2:1-Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (52./54.) zum 3:2 schockte Lukas Manhart das Heimteam und drehte das Spiel. Nach rund einer Stunde ging der ATSV Teesdorf aufs Ganze. Zunächst vergrößerte Seidl den Vorsprung von Teesdorf auf zwei Tore (59.). Wenig später erhöhte Daniel Mihaly nochmals und sorgte damit für die Vorentscheidung (63.). Für das 3:5 des SC Schönau zeichnete Baran Tiskaya verantwortlich (67.). Stefan Wagner überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:3 für Teesdorf (83.). In der 86. Minute erzielte Alisaip Ates das 4:6 für Schönau. Für das 7:4 des ATSV Teesdorf sorgte Manhart, der in Minute 87 zur Stelle war. Ibrahim Tiskaya schoss die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 5:7 für den SC Schönau über die Linie (89.). Am Schluss siegte Teesdorf gegen Schönau.

Manhart glänzt als dreifacher Torschütze

Der SC Schönau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt Schönau die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den ATSV Teesdorf gerät man immer weiter in die Bredouille. Die Defensive des SC Schönau muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 28-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte der SC Schönau bisher einen Sieg und kassierte sechs Niederlagen. Die Lage von Schönau bleibt angespannt. Gegen Teesdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beim ATSV Teesdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Teesdorf ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die sechste Position vorgerückt. Nur einmal gab sich der ATSV Teesdorf bisher geschlagen. Teesdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am nächsten Freitag reist der SC Schönau zum Sportclub Pottenstein, zeitgleich empfängt der ATSV Teesdorf den SV Sooss.

2. Klasse Triestingtal: SC Schönau – ATSV Teesdorf, 5:7 (1:1)

89 Ibrahim Tiskaya 5:7

87 Lukas Manhart 4:7

86 Alisaip Ates 4:6

83 Stefan Wagner 3:6

67 Baran Tiskaya 3:5

63 Daniel Mihaly 2:5

59 Maximilian Seidl 2:4

54 Lukas Manhart 2:3

52 Lukas Manhart 2:2

48 Klaus Koch 2:1

44 Lukas Gamper 1:1

21 Maximilian Seidl 0:1