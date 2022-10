Klausen-Leopoldsdorf /A. mit Triumph über Gumpoldskirchen

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:44

2. Klasse Triestingtal: Vor rund 75 Besuchern traf die 1. SVG Gumpoldskirchen auf die SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt. Die SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt erreichte einen 3:2-Erfolg bei der 1. SVG Gumpoldskirchen. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Gumpoldskirchen, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Die Heimsichen gingen als Favorit in dieses Spiel, doch die Gäste wussten zu überraschen. Für den Führungstreffer von Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt zeichnete Hojad Ibrahimi verantwortlich (20.). Den Freudenjubel der Gäste machte Daniel Tiefenbacher zunichte, als er kurz darauf per Kopf den Ausgleich besorgte (26.). Kurz vor der Pause traf Luca Petru für den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt (41.) zum 2:1. Zur Pause wusste Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In Minute 70 vergaben die Gäste die Chance vom Elfmeterpunkt. Zweite Chance: Kurz vor Schluss traf Roberto Divkovic für den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt (93.) per Elfmeter zum 3:1. Kurz darauf traf Fabian Pukal in der Nachspielzeit für Gumpoldskirchen (95.). Roberto Divkovic musste in der 95. Spielminute mit Gelb-Rot vom Feld. Die 2:3-Heimniederlage der Gastgeber war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Erster Saisonsieg für Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt

Die 1. SVG Gumpoldskirchen führt mit elf Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Gumpoldskirchen bei. Mit dem Gewinnen tut sich Gumpoldskirchen weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Durch diesen Erfolg verließ der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt den letzten Tabellenrang. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt ist deutlich zu hoch. 36 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Triestingtal fing sich bislang mehr Tore ein. Der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Die 1. SVG Gumpoldskirchen ist am kommenden Samstag zu Gast beim SC Schönau. Das nächste Spiel des SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt findet in zwei Wochen statt, wenn man am 16.10.2022 Schönau empfängt.

2. Klasse Triestingtal: 1. SVG Gumpoldskirchen – SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt, 2:3 (1:2)

95 Fabian Pukal 2:3

93 Roberto Divkovic 1:3

41 Luca Petru 1:2

26 Daniel Tiefenbacher 1:1

20 Hojad Ibrahimi 0:1