Klatsche für Blumau bei Gumpoldskirchen

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:32

2. Klasse Triestingtal: Der ASK Blumau steckte gegen die 1. SVG Gumpoldskirchen vor knapp 60 Fans eine deutliche 0:4-Niederlage ein. Gumpoldskirchen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg der Heimmannschaft bei Blumau geendet.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der 60. Minute bejubelte Gumpoldskirchens Daniel Drögsler das 1:0. Marijo Ikic erhöhte den Vorsprung der 1. SVG Gumpoldskirchen nach 71 Minuten auf 2:0. Für das 3:0 von Gumpoldskirchen sorgte Marc Jamgotschjan, der in Minute 75 zur Stelle war. Christoph Hlavacek gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Gumpoldskirchen (85.). Am Ende kam die 1. SVG Gumpoldskirchen gegen den ASK Blumau zu einem verdienten Sieg.

Gumpoldskirchen im Tabellenmittelfeld

Gumpoldskirchen macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sieben. Sechs Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat Gumpoldskirchen derzeit auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der 1. SVG Gumpoldskirchen etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte Gumpoldskirchen.

Blumau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur vier Zähler. Die Sorgen des ASK Blumau sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die formschwache Abwehr, die bis dato 58 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Blumau in dieser Saison. Der ASK Blumau musste sich nun schon 13 mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Blumau insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Lage des ASK Blumau bleibt angespannt. Gegen Gumpoldsk. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Für die 1. SVG Gumpoldskirchen geht es am kommenden Samstag beim SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt weiter. Für Blumau geht es schon am Samstag weiter, wenn man den SV Sooss empfängt.

2. Klasse Triestingtal: 1. SVG Gumpoldskirchen – ASK Blumau, 4:0 (0:0)

85 Christoph Hlavacek 4:0

75 Marc Jamgotschjan 3:0

71 Marijo Ikic 2:0

60 Daniel Droegsler 1:0

