Nezaj schießt Pfaffstätten zum Sieg gegen Enzesfeld/H.

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:18

2. Klasse Triestingtal: Der SC Pfaffstätten stellte dem BSV Enzesfeld/H. vor 350 Zuschauern ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 3:2 nach Hause. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte BSV Enzesfeld/H. einen 1:0-Sieg für sich reklamiert.

Für die 1:0-Führung war Ramazan Comak verantwortlich, der den Ball über den Keeper hinweg im Tor unterbrachte. Vor 350 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Im Anschluss fanden beie Mannschaften gute Chancen vor. Christoph Deimel setzte in Minute 41 einen Kopfball neben das leere Tor. Auch Dominik Bauer vermochte den Ball nach 44 Minuten nicht im kurzen Eck unterzubringen. Zur Pause wusste der BSV Enzesfeld/H. eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 60. Minute erzielten die Gäste das 2:0 durch einen Freistoß von Nihat Güzel. Doch danach drehten die Heimscihen groß auf. Moritz Schmid schlug doppelt zu und glich damit für Pfaffstätten aus (65./73.). Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Lorenz Nezaj rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für die Heimmannschaft in greifbare Nähe. Die Zeichen standen auf Sieg für BSV Enzesfeld/H, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

In letzter Minute: Nezaj trifft zum Sieg!

Trotz der drei Zähler machte der SC Pfaffstätten im Klassement keinen Boden gut. Pfaffstätten sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Seit fünf Begegnungen hat der SC Pfaffstätten das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nach 18 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den BSV Enzesfeld/H. 42 Zähler zu Buche. In den letzten fünf Partien ließ BSV Enzesfeld/H. zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Pfaffstätten stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SC Günselsdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der BSV Enzesfeld/H. den ASK Blumau.

2. Klasse Triestingtal: SC Pfaffstätten – BSV Enzesfeld/H, 3:2 (0:1)

93 Lorenz Nezaj 3:2

73 Moritz Schmid 2:2

65 Moritz Schmid 1:2

60 Nihat Guezel 0:2

8 Ramazan Comak 0:1

