Gebrauchter Tag für Teesdorf beim SV Sooss

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:34

2. Klasse Triestingtal: Teesdorf wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor gegen Sooss vor nur 25 Fans deutlich mit 0:3. Der SV Sooss hat mit dem Sieg über den ATSV Teesdorf einen Coup gelandet. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Teesdorf Glücksgefühle beschert.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Sooss bereits in Front. Patrick Pfaffenberger markierte in der dritten Minute die Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Lucas Laimer die Führung der Gastgeber aus. Mit der Führung für den SV Sooss ging es in die Kabine. Die Gastgeber kamen auch nach der Pause zu weiteren guten Möglichkeiten. Erst gegen Ende verlegten sich die Heimischen auf das Konterspiel. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als der SV Sooss für einen Treffer sorgte (92.). Manfred Hochstöger verwandelte einen Elfmeter erst im Nachschuss. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Sooss den ATSV Teesdorf 3:0.

Sooss feiert Saisonsieg Nummer fünf

Die drei Punkte brachten für den SV Sooss keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Sooss bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und elf Pleiten. Nach acht Spielen ohne Sieg bejubelte der SV Sooss endlich wieder einmal drei Punkte.

Teesdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste führen mit 27 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der ATSV Teesdorf verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Die Lage von Teesdorf bleibt angespannt. Gegen Sooss musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Freitag trifft der SV Sooss auf den Sportclub Pottenstein, der ATSV Teesdorf spielt am selben Tag gegen den BSV Enzesfeld/H.

2. Klasse Triestingtal: SV Sooss – ATSV Teesdorf, 3:0 (2:0)

92 Manfred Hochstoeger 3:0

42 Lucas Laimer 2:0

3 Patrick Pfaffenberger 1:0

