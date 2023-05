FC Tribuswinkel bleibt auch bei Pfaffstätten ohne Sieg

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Gegen Pfaffstätten holte sich FC Tribuswinkel vor etwa 200 Zuschauern eine 2:4-Schlappe ab. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der SC Pfaffstätten löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatte die FC AS Logistik Tribuswinkel die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:1 gesiegt.

Nach zehn Minuten sorgten die Gäste nach einem Freistoß erstmals für Gefahr. Die Gäste präsentierten sich durchaus mutig. Tarek Bouguerzi markierte vor 200 Zuschauern dann auch die Führung für die Gäste (40.). Geschockt zeigte sich Pfaffstätten nicht. Nur wenig später war Daniel Karlhofer mit dem Ausgleich zur Stelle (45.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Kurz nach Wiederbeginn schlugen die Hausherren dann doppelt zu. Alexander Friedl machte in der 51. Minute das 2:1 des SC Pfaffstätten perfekt. Für das 3:1 der Heimmannschaft zeichnete Christoph Deimel verantwortlich (56.). Doch die Gäste wollten nochmal heran rücken. Almedin Dzafic ließ sich in der 88. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für FC Tribuswinkel. Kurz darauf traf Sandro Sinkovits in der Nachspielzeit für Pfaffstätten (92.). Am Schluss fuhr der SC Pfaffstätten gegen die FC AS Logistik Tribuswinkel auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Der Favorit setzt sich durch

Durch den Erfolg verbesserte sich Pfaffstätten im Klassement auf Platz drei. 63 Tore – mehr Treffer als der SC Pfaffstätten erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Triestingtal. Mit dem Sieg baute der SC Pfaffstätten die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Pfaffstätten 14 Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

FC Tribuswinkel ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr die FC AS Logistik Tribuswinkel bisher ein. Trotz der Niederlage belegt FC Tribuswinkel weiterhin den achten Tabellenplatz. Sieben Siege, ein Remis und zwölf Niederlagen hat die FC AS Logistik Tribuswinkel derzeit auf dem Konto.

In Fahrt ist FC Tribuswinkel aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von acht sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei Pfaffstätten dagegen läuft es mit momentan 44 Zählern wie am Schnürchen.

Während der SC Pfaffstätten am nächsten Freitag (19:30 Uhr) beim ASC Leobersdorf gastiert, duelliert sich die FC AS Logistik Tribuswinkel zeitgleich mit dem ASK Blumau.

2. Klasse Triestingtal: SC Pfaffstätten – FC AS Logistik Tribuswinkel, 4:2 (1:1)

92 Sandro Sinkovits 4:2

88 Almedin Dzafic 3:2

56 Christoph Deimel 3:1

51 Alexander Friedl 2:1

45 Daniel Karlhofer 1:1

40 Tarek Bouguerzi 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei